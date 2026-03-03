Delincuentes roban bastante cableado de Telmex en Real del Mezquital

Durango, Dgo.

La mañana de este martes 3 de marzo de 2026, a las 11:0 horas, el sistema de emergencia 911, recibió el reporte de un robo de cableado en el fraccionamiento Real del Mezquital.

El incidente se registró en el cruce de Paseo del Halcón y avenida del Tucán, donde se reportó la sustracción de cable propiedad de Telmex desde el interior de un pozo de registro.

Al lugar acudieron corporaciones de seguridad, que lograron entrevistarse con el supervisor de la empresa afectada.

El representante informó que fueron robados 15 metros de cable de 300 pares y dos metros de cable de 200 pares, lo que podría afectar el servicio en la zona.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los oficiales brindaron asesoría al afectado para que interponga la denuncia formal ante la autoridad correspondiente y se inicie la investigación.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este hecho.