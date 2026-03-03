Detienen a dos sujetos con cuchillos cebolleros en la División del Norte

Durango, Dgo.

Policías municipales detuvieron a un par de individuos que fueron detectdos en la vía pública en poder de armas blancas; su arresto se dio luego de que, de la nada, comenzaron a agredir verbalmente a transeúntes a los que no conocían.

Los asegurados son Alan Misael G., de 20 años de edad y domicilio en la colonia Anáhuac; y Alan Roberto M., de 33 años y residente de la colonia Constitución.

Fue el lunes por la noche cuando habitantes de la colonia División del Norte pidieron apoyo policial, pues los notaron sospechosos y, cuando alguien se acercó a ellos, se tornaron agresivos.

La llamada realizada al número de emergencias 911 permitió la llegada de la patrulla 2438 y los agentes, al encontrarlos todavía en la zona, les hicieron la inspección que permitió encontrarles las armas blancas.

Los dos sujetos, justo con sus cuchillos cebolleros, fueron asegurados y entregados en la Estación Sur al Juez Cívico para que se haga cargo de los procedimientos de rigor.