Más de 600 infracciones y cinco detenidos en solo una semana en Durango

Durango, Dgo.

La Dirección Municipal de Seguridad Pública dio a conocer los resultados operativos correspondientes al periodo del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026, a través de las acciones realizadas por la Subdirección de Policía Preventiva y la Subdirección de Policía Vial.

En materia preventiva, se efectuaron 131 remisiones por faltas administrativas, además de que cinco personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en distintos delitos, entre ellos un caso de violencia familiar y dos por robo a negocio.

Por su parte, la Subdirección de Policía Vial levantó 603 infracciones durante la semana. De este total, 178 correspondieron a conductores que no respetaron la luz roja del semáforo, 35 por utilizar el teléfono celular mientras conducían y 35 por no portar el cinturón de seguridad.

En cuanto a los operativos antialcohol, se aplicaron 28 infracciones a conductores en estado de ebriedad, de las cuales 26 fueron por segundo grado y dos por primer grado.

Asimismo, la Unidad Especializada en Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género (UNIPAV) brindó 141 auxilios, de los cuales 124 estuvieron relacionados con violencia familiar y 17 con violencia de pareja.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para mantener el orden y la seguridad en la ciudad, reforzando la atención preventiva y la vigilancia en distintos sectores.