Obituario 03 de marzo 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala A se está velando el cuerpo de la Sra. Juana Nuñez Reyes, de 87 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Clásica B se está velando el cuerpo de la Joven Ana Araceli Medina López, de 29 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Profesor Cecilio Zúñiga Estrada, de 80 años, se despide para su cremación

En sala Ad Regnum Dei se está velando el cuerpo del Sr. Isidoro Hernández Ramírez, de 76 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Cellitus se está velando el cuerpo del Sr. Rafael Puente Santana, de 76 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Humanitas se está velando el cuerpo de la Sra. Ma. Constantina Banda Palomares, de 85 años, sus honras y sepelio están pendientes

Se vela en su domicilio en su domicilio el Joven Gerardo Chávez Cortes, de 24 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En calle 16 de Septiembre de #124de Fracc. San Luis III se está velando el cuerpo de Kevin Jahir Núñez Durón, de 26 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Pánuco de Coronado, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Narzisa Ángel Ayala, de 80 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. José Eligio Zamora Nevárez, de 74 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Abel Lamadrid Labrador, de 83 años, sus honras y sepelio están pendientes