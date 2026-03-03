Se les revienta una llanta y terminan volcados; hay dos lesionados

Durango, Dgo.-

Una mujer de 59 años y un hombre de 70 resultaron lesionados luego de sufrir una volcadura cuando circulaban por la carretera libre Durango–Mazatlán, a la altura del camino que conduce al poblado Borbollones, en el municipio de Pueblo Nuevo.

El accidente se registró alrededor de las 12:30 horas del pasado 2 de marzo, cuando la pareja viajaba a bordo de una camioneta Ford Ranger color rojo, modelo 2004. De acuerdo con los primeros reportes, al incorporarse a un camino de terracería que conduce a dicha localidad, el neumático delantero izquierdo habría estallado, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara volcado.

Personas que transitaban por la zona brindaron auxilio inmediato a los ocupantes y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Posteriormente, ambos fueron trasladados a la clínica número 1 del IMSS en esta ciudad para recibir atención médica.

La lesionada fue identificada como Teresa Siquerios Molina, de 59 años de edad, con domicilio en Borbollones, quien presentó trauma cerrado de tórax con hemotórax, así como traumatismo craneoencefálico.

Por su parte, Manuel Quiñones Guerra, de 70 años, esposo de la mujer lesionada y con el mismo domicilio, también fue atendido por diversas lesiones derivadas del accidente.