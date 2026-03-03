“Si matas a sus padres, pagarás su futuro”: la ley que obligaría a conductores ebrios a mantener a los hijos de sus víctimas

Versión para sitio web (nota larga)

Una tragedia ocurrida en Estados Unidos encendió un debate mundial sobre justicia, responsabilidad y reparación para las víctimas. En el estado de Missouri surgió una propuesta legal conocida como “Ley Bentley y Mason”, una iniciativa que busca obligar a los conductores responsables de muertes por manejar ebrios a pagar la manutención de los hijos que quedan huérfanos.

La historia comenzó en abril de 2021, cuando un conductor en estado de ebriedad provocó un accidente que terminó con la vida de una pareja. En cuestión de segundos, dos niños quedaron sin sus padres.

Tras la tragedia, la abuela de los menores, Cecilia Williams, asumió la responsabilidad de criarlos. Mientras el responsable enfrentaba prisión, la familia se enfrentó a una pregunta incómoda:

¿realmente se hace justicia cuando alguien paga con cárcel, pero los hijos de las víctimas quedan solos económicamente durante años?

Con esa inquietud nació la iniciativa SB 1135, impulsada para reformar la ley estatal. La propuesta establece que los conductores que provoquen muertes por conducir ebrios deberán cubrir económicamente la manutención de los hijos de las víctimas hasta que alcancen la mayoría de edad.

El objetivo es claro: que las consecuencias del delito no se limiten a una condena penal, sino que también incluyan responsabilidad directa con quienes sufren las secuelas de la tragedia.

De aprobarse definitivamente, un juez podría calcular la cantidad que el responsable tendría que pagar considerando factores como:

Necesidades de los menores Gastos educativos y de vida Ingresos del agresor Costos de crianza hasta los 18 años

La propuesta continuaba avanzando en el proceso legislativo de Missouri hasta inicios de 2026, con la intención de entrar en vigor más adelante ese mismo año.

Para muchos, se trata de una ley que transforma el dolor en responsabilidad legal. Para otros, abre un debate complejo sobre los límites del castigo y la reparación.