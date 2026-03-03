Su discapacidad no le impidió abusar de una niña de 11 años

Gómez Palacio, Dgo.

Un sujeto de 44 años de edad fue detenido en el municipio de Gómez Palacio acusado del presunto delito de abuso sexual en contra de una niña de 11 años; el individuo se las ingenió para cometer el delito pese a su discapacidad motriz, pero le fue imposible escapar en su silla de ruedas.

El detenido es un individuo identificado como Pedro “N,”, quien tiene 44 años de edad y fue asegurado en la colonia Independencia de la ciudad lagunera.

De acuerdo al relato de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la madre de la infante salió de su casa para ir a la tienda y el individuo aprovechó ese momento para arrinconar y tomar por la fuerza a la víctima, en una acción aparentemente premeditada.

Cuando la señora volvió se encontró con la escena, en la que el individuo en silla de ruedas le hacía tocamientos a su hija, por lo que se interpuso y llamó de inmediato al número de emergencias 911.

Policías estatales que estaban en la zona, llegar un momento después y procedieron a la detención de Pedro, que había sido retenido en el lugar.

El sujeto fue entregado al agente del Ministerio Público para los procedimientos de rigor, mientras que autoridades asistenciales investigan el caso para garantizar la atención psicológica debida a la niña afectada.