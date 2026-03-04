Abusó de una jovencita menor de edad

Durango, Dgo.

Un sujeto que fue denunciado en 2024 por el presunto delito de pederastia, fue sentenciado a 16 años de cárcel luego de un procedimiento abreviado en el que, tras las evidencias presentadas, aceptó su culpabilidad.

El sentenciado es Faustino Enríquez Contreras, a quien se le comprobó el delito de pederastia agravada en contra de una adolescente, cuya identidad no se difundió.

Según el informe, el individuo cometió el mencionado delito en el año referido y, tras lo cual, se interpuso una formal denuncia, tras la cual iniciaron de inmediato las investigaciones.

Estas permitieron encontrar pruebas del delito y hace algunas semanas se ejecutó la orden de aprehensión que llevó a su detención.

Luego de esta, aceptó un procedimiento abreviado en el que, además de la sentencia de 16 años de cárcel, se le impuso una multa de 72 mil 970 pesos. La pena ya la purga en el Centro de Reinserción Social ,NO. 1