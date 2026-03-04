Adulto mayor cae, se golpea la cabeza y termina muy grave en el IMSS

Durango, Dgo.–

Un hombre de 66 años de edad resultó gravemente lesionado la mañana de este jueves luego de sufrir una caída y golpearse la cabeza en el bulevar Raymond Bell, en la colonia Ciudad Industrial Reserva Sur.

El hecho se registró alrededor de las 08:10 horas, cuando a través del número de emergencias 911 se reportó a una persona tirada sobre la vía pública tras haber caído de su propia altura.

Al lugar acudieron elementos de auxilio, quienes localizaron a un hombre identificado como Genaro Ortega González, de 66 años de edad, con domicilio en la colonia Gobernadores, inconsciente y con lesiones visibles en la cabeza y el rostro.

De acuerdo con testigos en el sitio, el adulto mayor aparentemente perdió el equilibrio y cayó de su propia altura, lo que provocó el fuerte golpe.

Posteriormente arribó personal del Servicio Estatal de Emergencias Médicas (SEEM), unidad 002, quienes le brindaron los primeros auxilios y señalaron que el lesionado presentaba probable fractura craneoencefálica.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado de urgencia a la Clínica No. 1 del IMSS, donde quedó internado para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, su estado de salud se reporta como reservado.