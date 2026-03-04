Asegura que dos mujeres lo distrajeron y luego asaltaron

Durango, Dgo.

Un hombre de 39 años de edad fue despojado de su teléfono celular por dos mujeres que primero le sacaron plática y luego se aprovecharon de él; el atraco ocurrió en el primer cuadro de la ciudad.

El afectado es un adulto de 39 años de edad, quien dijo trabajar en una mina y vivir en la zona norte de la ciudad.

Fue el martes por la tarde cuando, según su propio relato, inició un diálogo con dos mujeres que se presentaron como Sandra y Jaqueline. Esto ocurrió sobre la calle Zarco de la zona centro.

En determinado momento, cuando manipulaba su teléfono celular, una de ellas se lo arrebató y ambas se echaron a correr; aunque lo intentó, no logró alcanzarlas, por lo que pidió apoyo policial.

Los agentes llegaron poco después y realizaron la búsqueda de las féminas por los alrededores, pero no fue posible su localización, por lo que se le recomendó denunciar ante el agente del Ministerio Público.