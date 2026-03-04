+ “Les regreso triple cada peso que me demuestren”

Si me demuestran cuándo y cómo me robé mil millones de pesos, les regreso 3 mil millones, para que se ayuden, aseguró esta mañana a los medios el ex gobernador José Aispuro Torres…..ATRACO.- Ayer, la Auditoría Superior del Estado aseguró que Aispuro solamente solventó 800 mil pesos del último año de su gestión y quedó debiendo mil millones de pesos, según Gabriela Gaytán Garza, titular del ente fiscalizador local…..ORDEN.- No pienso entrar en controversia con nadie. Ellos se han montado en el discurso perverso desde 2022 y de ahí no los sacan. Que me demuestren lo que dicen y, si me los aclaran, les regreso no mil millones, sino tres o cuatro mil millones…..CALMA.- Llegado el momento hablaré a la sociedad, le explicaré con lujo de detalles de lo que me están acusando. Por ahora me reservo mi derecho a callarme, pero todo habrá de aclararse en el momento preciso…..ALERTA.- Las bolsas de valores en el mundo han caído debido a la guerra en el Golfo Pérsico. Los precios del petróleo están subiendo de forma descontrolada y quién sabe a dónde llegarán. En Estados Unidos están ya comprando gasolina más cara y, como México se guía por los precios en la Unión Americana, no está lejano el día en que también aumenten en nuestro país y en el resto del mundo…..RESCATE.- Los incrementos se están dando a pesar del “rescate” que ordenó Donald Trump de sacar varios miles de millones de litros de gasolina de la reserva para evitar que las tarifas sigan al alza. O sea, los aumentos de los precios, hoy fue de once centavos de dólar, siguen dándose de manera ficticia y quién sabe a dónde llegarán. El dólar, por decir algo, está regresando a su fluctuación normal precisamente debido al conflicto en Medio Oriente. Hoy se vende la moneda americana en 17.60, cuando no hace mucho andaba en los 17.00 pesos y contando…..REVERSA.- El INEGI aclaró esta mañana en su boletín diario que Durango tuvo un decremento en la creación de empleos del orden de -1.0% en el último trimestre, mientras Michoacán lideró el crecimiento con un 5.1%. O sea, para los que entienden de cosas financieras, mientras Michoacán puntea la apertura, Durango está practicamente en el fondo, entre los últimos diez del país. Michoacán creció 5.1%, nuestra entidad perdió empleos, según denuncia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se perdieron -1.0%, muy poquitos, sí, pero lo ideal sería que se ganaran empleos, no que se perdieran, y nuestra entidad sigue en el tobogán de la adversidad económica…..ÉPALE.- La semana pasada que anduvo por aquí (bueno, hace dos semanas) Alejandro “Vandalito” Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que Durango tiene un buen gobierno, con mejoras económicas para todos, aunque…no supimos a cuál Durango se refería, si al de los Estados Unidos o al de España, pero acá lo cierto es que, sobre todo los jóvenes egresados recientemente, no hallan trabajo ni siquiera mal pagado. No sabemos por qué vino “Vandalito” a decir esas cosas, que distan mucho, un chorro, de la realidad…..ESTÓMAGO.- Vaya resistencia del alcalde José Antonio Ochoa, que se está enguyendo todita la humillación de ver en primera persona que ahora el gobernador Esteban anda en plena campaña promocional de su esposa Marisol, cuando el mismo gobernante le había considerado entre los mejores para su relevo. Han de disculpar, pero mientras más veo a los políticos más quiero a mi perro. No obstante su bravura, de mi can, a mí me mueve la cola, la baja y se vuelve loco cuando lo abrazo. Me cuida más que a sí mismo y eso me da mucha confianza con ese animalito, nada qué ver con los políticos, que aclarado queda, saben juntar el agua y el aceite para salirse con su jugada imposible, como dice el dirigente tricolor. Lo que han de ver, que el mandatario le cuenta las mismas muelas a Betzabé Martínez, haciéndole creer que puntea en las perspectivas estatales y que todo es cosa de tiempo, a pesar de que Betza sigue dando contratos a la gente de Édgar “Limones” Rodríguez.

