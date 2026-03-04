Día Mundial de la Obesidad: Un Desafío Global

Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, para sensibilizar sobre el impacto de esta enfermedad y promover acciones para su prevención y tratamiento.

La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un exceso de grasa corporal que puede afectar la salud y aumentar el riesgo de enfermedades no transmisibles como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y ciertos tipos de cáncer.

Según la OMS, desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo, afectando actualmente a más de 800 millones de personas.

En América Latina y el Caribe, la situación es particularmente preocupante, con cifras en constante aumento. De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el sobrepeso y la obesidad afectan a cerca del 60% de la población adulta y a un 33% de los niños y adolescentes de la región.

En México se estima que cerca del 75% de las personas adultas vive con sobrepeso u obesidad, un problema estrechamente ligado a las 4 principales causas de muerte a nivel nacional.

Prevenirla es posible, aquí tienes algunas acciones que marcan la diferencia:

Alimentación Saludable.- Incorpora más frutas, verduras y alimentos frescos en tu dieta diaria. Evita los productos ultraprocesados que tienen un alto contenido en grasas, azúcares y sal.

Actividad Física Regular.- El movimiento es clave. No necesitas un gimnasio: caminar, subir escaleras o bailar en casa son grandes aliados para tu salud.

Hidratación frecuente.- El agua es la mejor opción. Limita las bebidas azucaradas, que aportan calorías no beneficiosas y aumentan el riesgo de obesidad.

Ambientes Saludables.- En el hogar, la escuela y el trabajo, es importante facilitar que las opciones saludables sean las más fáciles.