Gobierno anuncia mega inversión de casi 400 mil millones para transformar carreteras del país

Ciudad de México.

El Gobierno de México puso en marcha uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de las últimas décadas: un programa carretero con una inversión pública y mixta de 397 mil 46 millones de pesos, destinado a modernizar miles de kilómetros de autopistas y carreteras en todo el país.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se trata de un plan histórico que busca mejorar la conectividad nacional, impulsar el desarrollo económico y reducir las desigualdades entre regiones.

“Es un programa muy ambicioso que involucra inversión pública y también participación del sector privado. Está coordinado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y por Banobras, a través del Fondo Nacional de Infraestructura”, señaló.

El programa contempla la intervención de cerca de 5 mil kilómetros de autopistas y carreteras, así como 29 kilómetros en 21 puentes, obras que además generarán miles de empleos en distintas entidades del país.

De acuerdo con el secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva Medina, los trabajos se dividen en tres grandes rubros: ejes prioritarios, autopistas y puentes.

En el caso de los ejes prioritarios, se destinan 113 mil 361 millones de pesos para cerca de 2 mil 500 kilómetros de carreteras. Algunas obras ya concluidas son San Ignacio Tayoltita, Bavispe–Nuevo Casas Grandes y el Circuito Tierra y Libertad, mientras que otras se encuentran en construcción o iniciarán en 2026.

Entre las carreteras actualmente en proceso destacan Cuautla–Tlapa, Tamazunchale–Huejutla, Macuspana–Escárcega, Salina Cruz–Zihuatanejo, Toluca–Zihuatanejo y Guaymas–Esperanza–Yécora–Chihuahua, además de nuevas obras que arrancarán este año.

En materia de puentes, el programa contempla 13 mil 558 millones de pesos para intervenir 21 estructuras, de las cuales dos ya fueron terminadas y otras 13 continúan en construcción.

Asimismo, se destinarán 120 mil 127 millones de pesos para el desarrollo y modernización de casi mil kilómetros de autopistas, incluyendo proyectos estratégicos en estados como Michoacán, Colima, Querétaro y Veracruz.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que dentro del programa también se contemplan 18 proyectos de construcción, mantenimiento y rehabilitación, además de siete proyectos de inversión mixta, que en conjunto representan más de 150 mil millones de pesos.

Estas obras generarán alrededor de 177 mil empleos directos y 142 mil indirectos en estados como Baja California, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Además, el gobierno federal continuará con el programa MegaBachetón, mediante el cual se repavimentarán 18 mil kilómetros de carreteras federales en todo el país.

Con este plan, el gobierno busca mejorar la movilidad, fortalecer la economía regional y conectar a comunidades que durante años han enfrentado problemas de infraestructura carretera.