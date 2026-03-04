Intentaba empujar su taxi descompuesto… y termina atropellado

Durango, Dgo.

Un hombre resultó lesionado la mañana de este martes luego de ser impactado por un automóvil mientras empujaba un taxi que presentó una falla mecánica sobre el bulevar Dolores del Río, en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Jaime Álvarez Abarca, de 43 años, quien fue trasladado al Hospital General 450, donde los médicos le diagnosticaron traumatismo craneoencefálico, trauma cerrado de tórax y lesiones en tejidos blandos.

En el mismo hecho también resultó lesionado Ricardo Pedro López, de 29 años, conductor del vehículo involucrado, quien fue llevado a la clínica del ISSSTE, donde presentó rectificación de la columna cervical, esguince cervical y probable fractura de tabique nasal.

De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió ayer alrededor de las 06:40 horas, cuando Jaime circulaba por el bulevar Dolores del Río a bordo de un taxi color azul con blanco. Sin embargo, la unidad presentó una falla mecánica, por lo que el conductor descendió del vehículo para empujarlo mientras maniobraba el volante.

Fue en ese momento cuando un automóvil Toyota Yaris color gris, conducido por Ricardo, intentó rebasarlo y terminó impactándolo, provocando que ambos resultaran lesionados.

Tras el accidente, los dos hombres recibieron atención médica y fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad para su valoración y tratamiento. Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades.