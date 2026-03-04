Intentaba llevarse una cámara de seguridad de un estacionamiento

Durango, Dgo.

Un sujeto fue detenido cuando intentaba escapar de un robo cometido en el interior de un estacionamiento público del centro de la ciudad; la reacción de un empleado y el rondín de policías que estaban en la zona permitieron el aseguramiento.

El asegurado es José Alfredo O. R., cuyo arresto ocurrió en la calle Carlos León de la Peña del centro de la ciudad.

Según el informe oficial, el sujeto ingresó al estacionamiento denominado “Leo”, ubicado entre Negrete y 20 de Noviembre, aprovechando que el lugar tiene acceso libre por el tipo de actividad que se realiza.

Una vez dentro, desprendió una cámara de seguridad e intentó irse de forma sigilosa; sin embargo, el empleado del lugar lo vio y lo abordó.

Eso desató un forcejeo que fue visto por policías municipales que recorrían la zona, quienes intervinieron y procedieron a la detención del individuo, que fue entregado a la autoridad ministerial.