ISSSTE abre bolsa de préstamos en 2026; derechohabientes de Durango pueden acceder

Durango, Dgo.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó la novena asignación del Programa Anual de Préstamos Personales 2026, mediante la cual se otorgaron 17 mil 968 créditos a derechohabientes en todo el país, con el objetivo de apoyar la economía de trabajadores, pensionados y jubilados.

De acuerdo con el organismo encabezado por Martí Batres Guadarrama, la distribución de los créditos incluyó 7 mil 393 préstamos ordinarios, 892 exclusivos para pensionados, 6 mil 747 especiales y 2 mil 936 conmemorativos, todos destinados a personas que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria.

El ISSSTE destacó que el trámite para participar en estas asignaciones es gratuito, personal y sin intermediarios, por lo que exhortó a los derechohabientes a evitar gestores o terceros que ofrezcan realizar el procedimiento a cambio de dinero. El registro se realiza a través del portal oficial del instituto.

Beneficio para trabajadores en Durango

Este programa también beneficia a miles de trabajadores del sector público en Durango, donde el ISSSTE brinda servicios médicos y prestaciones a empleados federales, docentes, trabajadores administrativos y pensionados.

En la entidad, el instituto atiende a derechohabientes a través de hospitales, clínicas y unidades médicas, además de otorgar prestaciones sociales y económicas como los préstamos personales, que suelen ser utilizados por trabajadores para cubrir gastos familiares, educación, salud o mejoras en vivienda.

Los créditos se asignan mediante sorteos electrónicos a lo largo del año, con el objetivo de garantizar transparencia y dar oportunidad a todos los derechohabientes que cumplen con los requisitos de acceder a este apoyo financiero.

Autoridades del instituto recordaron que el programa busca fortalecer el bienestar económico de la derechohabiencia, ofreciendo préstamos con condiciones accesibles y tasas preferenciales frente a otros créditos comerciales.

Las personas interesadas pueden registrarse en el sistema de asignación del ISSSTE y participar en las próximas rondas de préstamos personales que se realizarán durante el año.