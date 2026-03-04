Jornada PrevenIMSS aplica cerca de 500 vacunas en la Escuela Preparatoria Diurna

Durango, Dgo

En coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Escuela Preparatoria Diurna llevó a cabo la Jornada PrevenIMSS, dirigida principalmente a estudiantes y, en esta ocasión, también a personal docente y administrativo, ante el incremento de casos de sarampión.

La actividad se desarrolló como parte de las acciones de promoción de la salud del programa Universidad Saludable, impulsadas desde el área de Vinculación y Extensión Universitaria, en coordinación con el departamento de Orientación Educativa del plantel.

La maestra Laura Aguirre Nájera, coordinadora de Orientación Educativa, informó que durante la jornada se aplicaron alrededor de 500 dosis de vacunas, lo que permitió fortalecer la protección de la comunidad escolar frente a enfermedades prevenibles.

Destacó que esta campaña cobra especial relevancia ante el aumento de casos de sarampión, ya que la población adolescente representa un sector vulnerable debido a la constante interacción dentro del entorno escolar.

Asimismo, señaló que estas acciones se realizan de manera permanente cada semestre, con el objetivo de consolidar una cultura de prevención y cuidado de la salud entre estudiantes, docentes y personal administrativo. Agregó que el director del plantel, Javier Rodríguez Juárez, brinda respaldo total a este tipo de iniciativas orientadas al bienestar integral de la comunidad educativa.