Choques no paran frente a la maquila en el Fidel Velázquez

Durango, Dgo.

Automovilistas que circulan a diario por la avenida Fidel Velázquez denunciaron un riesgo permanente en la salida de una maquiladora ubicada en esa zona, en la que la entrada y salida de camiones es constante sin que se cuenta con mecanismos adecuados de señalización.

Eso, incluso, ha generado hechos de tránsito aparatosos, el más reciente esta semana, en el que un par de personas resultaron con golpes leves y dos vehículos tuvieron daños de consideración.

Las afectadas fueron dos camionetas, una Mitsubishi L-200 y una Ford Explorer y el siniestro se dio al evitar el atropellamiento de un trabajador que hacía las veces de “viene viene”.

Los hechos ocurrieron en el acceso a la empresa Coficab, cuando estaba por salir un tractocamión; un empleado salió repentinamente al arroyo vehícular para hacer señales y no se percató de la cercanía de la primera de las unidades.

Su conductor tuvo que frenar a fondo y el conductor de la camioneta que estaba detrás no pudo detenerse, lo que derivó en un aparatoso choque por alcance.

Al final, el empleado que ocasionó el siniestro se fue sin mayor responsabilidad, por lo que los afectados hicieron un llamado a la empresa para que refuerce sus medidas preventivas y evitar más incidentes como este.