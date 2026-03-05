Discusión por un bidón de gasolina termina con hombre herido a machetazos

Lerdo, Dgo.

Un hombre resultó lesionado con un arma blanca luego de una discusión ocurrida la tarde de ayer en la localidad de Salitral, perteneciente al municipio de Lerdo.

El afectado fue identificado como Mario González Aguilera, de 41 años de edad, quien fue trasladado a un nosocomio de Gómez Palacio para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte de los hechos, el incidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando el hombre se encontraba al exterior de su domicilio. En ese momento llegó un individuo identificado como Néstor “N”, quien presuntamente comenzó a reclamarle por el supuesto robo de un bidón de gasolina.

Durante la confrontación, el señalado lo atacó con un objeto corto contundente, al parecer un machete, provocándole una herida cortante en la rodilla izquierda, para posteriormente darse a la fuga del lugar.

Tras el ataque, el lesionado fue auxiliado y trasladado a un hospital de la región para recibir atención médica.

Sobre este hecho, elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) ya realizan las indagatorias correspondientes para localizar al presunto agresor y esclarecer lo ocurrido.