Escuela Preparatoria Diurna impulsa comunicación familiar con programa “Escuela para Padres”

Durango, Dgo.

Con el objetivo de fortalecer la comunicación entre familias y estudiantes durante la etapa de educación media superior, la Escuela Preparatoria Diurna realizó una nueva jornada del programa “Escuela para Padres”, actividad enfocada en brindar herramientas que permitan mejorar el acompañamiento de madres y padres en la formación de sus hijos.

Durante la actividad participaron más de 130 madres y padres de familia en cada jornada, quienes asistieron para conocer estrategias que contribuyan al desarrollo académico y personal de los jóvenes que cursan el segundo semestre de preparatoria.

El programa fue organizado por la Coordinación de Orientación Educativa, área que busca reforzar la relación entre la familia y la institución educativa, considerada un elemento clave para el bienestar y desempeño de los estudiantes.

La coordinadora del área, Laura Yesenia Aguirre Nájera, explicó que este tipo de actividades se realizan cada semestre con el propósito de ofrecer herramientas prácticas a las familias para acompañar de manera más cercana a los jóvenes durante esta etapa formativa.

En esta ocasión, el tema central fue “Fortaleciendo lazos”, conferencia impartida por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, donde se abordaron temas como la comunicación asertiva, el respeto y el acompañamiento responsable durante la adolescencia.

La respuesta de las familias fue positiva, con una asistencia aproximada de entre 130 y 140 padres por día, organizados en dos rondas, lo que refleja el interés de los tutores por involucrarse activamente en la educación de sus hijos.

Además de la conferencia principal, durante el encuentro también se brindó información sobre el calendario escolar, evaluaciones parciales, el proceso de cambio de semestre y la elección de especialidad, así como algunos lineamientos relacionados con disposiciones escolares.

Autoridades educativas destacaron que la etapa de preparatoria representa un periodo clave en el desarrollo de los jóvenes, ya que marca la transición entre la adolescencia y la vida adulta, por lo que la colaboración entre escuela y familia resulta fundamental para su formación integral.

Finalmente, se reiteró que la institución mantiene el compromiso de fortalecer la educación integral de los estudiantes mediante programas de orientación, capacitación docente y actividades formativas dirigidas tanto a alumnos como a padres de familia.