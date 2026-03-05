Golpeó a su pareja  y un vecino lo refugió para que no lo detuvieran

Durango, Dgo.

Una mujer de 23 años de edad resultó con una aparatosa lesión en el rostro y otros golpes divereso a manos de su propia pareja, quien se refugió en la casa de uno de sus vecinos para que no lo detuviera la policía.

El presunto agresor es un individuo identificado como Luis Fernando R., de 31 años de edad y domicilio en la colonia Gobernadores, mientras que el incidente ocurrió en la colonia La Virgen.

Fue a eso de las 03:00 horas cuando la víctima, en medio de la agresión a golpes por parte del individuo, logró refugiarse en una habitación de su casa y llamó al número de emergencias 911.

El tipo siguió molestándola hasta que notó que se acercaba la Policía Municipal; fue entonces que le pidió ayuda a un vecino y este lo refugió para evitar que lo arrestaran.

Al final, los policías no recibieron autorización para sacarlo del otro domicilio y no fue posible su detención, por lo que se le dieron diversas recomendaciones a la víctima, entre ellas la de denunciar la agresión de inmediato ante la Fiscalía General del Estado.