Paro de “brazos caídos” en unidades de salud de la región Laguna

Durango, Dgo.

Personal sindicalizado del sector salud llevó a cabo una jornada de “brazos caídos” en diversas unidades médicas de la región Laguna de Durango, como parte de una manifestación laboral convocada por integrantes del sindicato.

La protesta involucra a trabajadores pertenecientes a la Sección 188, organización sindical que agrupa a personal del sistema de salud en 12 municipios de la región lagunera duranguense.

De acuerdo con información proporcionada por miembros del propio sindicato, la movilización consiste en una suspensión temporal de actividades laborales como forma de protesta, aunque se aclaró que no implica el cierre total de los centros de atención médica.

Hospitales de segundo nivel siguen operando

Se informó que los hospitales de mayor capacidad no se sumaron a la manifestación, por lo que continúan brindando servicio con normalidad para evitar afectaciones en la atención a pacientes.

Entre las unidades médicas que siguen operando se encuentran:

Hospital General de Gómez Palacio

Hospital General de Lerdo

Hospital Regional de Cuencamé

Estos hospitales, considerados de segundo nivel de atención, mantienen sus servicios debido a la demanda de consultas especializadas, hospitalización y urgencias.

Vacunación y servicios prioritarios continúan

A pesar de la protesta, algunos servicios esenciales permanecen activos, principalmente los relacionados con programas de salud pública como la vacunación.

De acuerdo con lo informado, estas actividades están siendo atendidas por personal contratado, lo que permite que la aplicación de vacunas y otras acciones prioritarias no se suspendan.

Manifestación coordinada en la Laguna

La jornada de protesta se desarrolla de manera simultánea en distintos centros de salud rurales y urbanos, así como en la Jurisdicción Sanitaria Número 2, lo que refleja una movilización organizada dentro de la estructura sindical del sector salud en la región Laguna de Durango.

La convocatoria para esta acción fue realizada por la secretaria general de la Sección 188, Rafaela Zapata, quien llamó a trabajadores sindicalizados a participar en la manifestación laboral como forma de expresar sus demandas.