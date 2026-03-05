Primero acosaron y luego insultaron a unas jovencitas

Durango, Dgo.

Policías municipales detuvieron a dos sujetos que, al no encontrar la respuesta deseada de un par de jovencitas a las que acosaron, acabaron insultándolas en la vía pública; las muchachas pidieron ayuda y los agentes arribaron para hacer el doble arresto.

Los detenidos son Juan Leonardo y Ernesto, de 36 y 34 años edad, quienes viven, respectivamente, en el centro de la ciudad y la colonia Benjamín Méndez.

Todo comenzó cuando los individuos decidieron “coquetearle” a dos jovencitas de 18 años a las que vieron por la calle División Durango. Sin embargo, ellas les expresaron su rechazo.

Molestos por su falta de resultados, los tipos arremetieron verbalmente contra las jovencitas y ellas decidieron llamar al número de emergencias 911.

Poco después llegaron policías y, ante el señalamiento directo hacia los individuos, los agentes procedieron a su detención y entrega al Juez Cívico para los procedimientos de rigor.