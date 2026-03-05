Salió con varios golpes de una riña en el Ex Cuartel

Durango, Dgo.

Un hombre adulto recibió atención médica luego de salir con varias contusiones en una riña ocurrida en las cercanías del Ex Cuartel Juárez; por fortuna, sus afectaciones físicas no fueron graves, aunque sí muy dolorosas.

El lesionado es Érick H.G., quien dijo vivir en la colonia Asentamientos Humanos y contar con 36 años de edad, y a quien atendieron tras un incidente ocurrido sobre la calle Pasteur.

Fue el miércoles por la noche cuando se pidió apoyo en el número de emergencias 911 dado que, después de una riña cuyos detalles se desconocen, no pudo avanzar más y se quedó sentado, y muy adolorido, cerca del cruce con Dolores del Río.

Tras la llamada, arribaron al sitio policías y elementos del Sistema Estatal de Emergencias Médicas (SEEM), quienes lo revisaron y descartaron la necesidad de hospitalización.

La víctima le avisó a su patrón y este pasó por él para llevarlo a su casa; la víctima no brindó datos sobre su agresor o agresores, por lo que se le recomendó acudir a la Fiscalía General del Estado a denunciar para que se dé una investigación.