Se volcó al distraerse moviéndole al estéreo

Nombre de Dios, Dgo.

Una persona lesionada, por fortuna no de gravedad, es el resultado de una volcadura ocurrida este jueves por la mañana en la carretera Nixtalpan – La Constancia; el percance se dio al distraerse con el estéreo de la unidad motriz.

La persona lesionada es el señor Noel Gurrola, quien tiene 72 años de edad y vive en la localidad de Tuitán.

Los hechos ocurrieron cuando conducía su camioneta Chevrolet TrailBlazer cerca de la localidad de El Llano, lugar en el que, al moverle al radio, perdió el control de la unidad motriz.

Esta salió de la carretera y terminó volcada sobre uno de sus costados, por lo que otras personas que circulaban por ahí llamaron de inmediato al número de emergencias 911.

Personal de la Cruz Roja Mexicana arribó a la escena y le brindó a la víctima los primeros auxilios y no hubo necesidad de hosptialización; el vehículo, por otra parte, tuvo daños signficativos en su carrocería.