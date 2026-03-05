Tras días luchando por su vida, muere hombre lesionado en volcadura

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre que resultó gravemente lesionado tras un accidente automovilístico ocurrido a inicios de febrero en una carretera de Coahuila, perdió la vida mientras recibía atención médica en la región Laguna de Durango.

El fallecido fue identificado como Luis Alberto García Maldonado, de 47 años de edad, cuya causa de muerte será determinada mediante los estudios correspondientes.

De acuerdo con el reporte de los hechos, el accidente ocurrió el pasado martes 3 de febrero alrededor de las 09:30 horas, cuando la víctima circulaba por el tramo carretero que conecta Coahuila con Gómez Palacio, Durango, a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox color gris.

Al llegar a la altura de Paila, Coahuila, presuntamente una falla mecánica provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, lo que ocasionó que la unidad terminara volcándose sobre la carretera.

Tras el percance, el hombre fue auxiliado y trasladado inicialmente a un hospital en Torreón, Coahuila, sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones fue posteriormente llevado al Hospital General de Gómez Palacio, donde permaneció internado bajo atención médica.

Lamentablemente, durante las últimas horas se confirmó su fallecimiento, derivado de las lesiones sufridas en el accidente.

Del hecho tomó conocimiento el agente del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Vicefiscalía Región Laguna, donde se realizará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del deceso.