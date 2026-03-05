Vieron a la BOI y abandonaron una troca, tres armas largas y casi 500 cartuchos

Mezquital, Dgo.

Delincuentes que se encontraba a un costado de la carretera Huazamota – Tepic acabandonaron su camioneta y armamento al notar la cercanía de elementos estatales y federales que recorrían la zona; los sujetos lograron escapar, pero se aseguraron varios artefactos.

Según el informe de la Secretaría de Seguridad Pública, esto ocurrió en el kilómetro 197 de la carretera Durango – Tepic, a la altura del kilómetro 197, no muy lejos de la localidad de Huazamota.

Los oficiales notaron que, a un costado del camino, estaba una camioneta Nissan Frontier sin ocupantes y procedieron a una inspección en la que encontraron el armamento.

Dentro, estaban dos armas AK-47, de las conocidas como “cuerno de chivo” y un AR-15. además de 13 cargadores. En cuando a municipios, había 448 cartuchos útiles para los cuernos y 29 para el arma restante.

Todo indica que los presuntos delincuentes se dieron cuenta de la cercanía de las corporaciones y decidieron escapar; en los recorridos por el entorno no se localizó a sospechosos.