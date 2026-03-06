🏃‍♂️ Del triunfo a la cárcel: campeón del Maratón de La Laguna es detenido por presunta violación

Lo que parecía una historia de éxito deportivo terminó convirtiéndose en un caso que ha sacudido al mundo del atletismo en la región.

El corredor Wilfred Nyatogo, quien el pasado fin de semana cruzó la meta en primer lugar del Maratón de La Laguna 2026, fue detenido por autoridades de Zacatecas, apenas cuatro días después de haber sido celebrado como campeón.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la captura del atleta mediante un operativo en el que se ejecutó una orden de aprehensión en su contra.

Nyatogo había acaparado reflectores tras imponerse en la competencia y llevarse no solo el trofeo de la edición 2026, sino también un premio económico de 70 mil pesos por su desempeño en la exigente ruta.

Sin embargo, la celebración duró muy poco.

Antes de poder disfrutar plenamente del reconocimiento deportivo y el incentivo económico, agentes ministeriales lo interceptaron y procedieron a su arresto bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

De acuerdo con la información preliminar, la detención estaría relacionada con una acusación por el delito de violación, aunque hasta el momento las autoridades no han detallado públicamente los cargos específicos ni el avance de la investigación.

El caso ha generado sorpresa entre aficionados y seguidores del maratón, quienes apenas días atrás lo veían subir al podio como campeón.

Ahora, el atleta enfrenta un proceso legal que podría cambiar por completo la historia que apenas comenzaba a escribirse tras su victoria.