¿En dónde estábamos cuando Zacatecas nos rebasó en…todo?

Jorge Blanco C.

Zacatecas, contra lo que piensan algunos, es el estado más seguro de México en este momento, por encima incluso de Yucatán, que ha reducido su tasa criminal hasta un 75%…..VIAJEROS.- Está ratificada la idea de que los viajes ilustran. Visitamos ayer Zacatecas y nos dejó con los ojos cuadrados. Su Ciudad Administrativa, que integra todas las oficinas estatales, es la más bonita y eficiente de México. La administración de David Monreal Ávila no tiene necesidad de pagar un peso por rentar espacios, a los cuates claro, para que se ayuden, y por ende tiene más recursos de los que pudiera pensarse…..NEGOCIOS.- Tiene un complejo comercial Galerías en cuyas tiendas se puede encontrar cualquier cosa nacional o internacional. Ya no es necesario ir de compras al extranjero, si en la capital se tiene todo, y eso lo están aprovechando los zacatecanos…..FALSO.- Ha habido incidentes en el interior del estado, es cierto, pero de acuerdo a las mediciones en la administración de Monreal, de 1,750 homicidios violentos al inicio de la gestión, se ha reducido a 500, cerca de 600 en los últimos 365 días, pero ese solo dato marca una disminución en la criminalidad a cerca del 75%…..SEGURIDAD.- Y, como no es tiempo de echarse a la hamaca, David Monreal se ha propuesto mantener a la entidad como la más segura del país por muchos años. Todos los días en la Mesa de Construcción de Paz se toman nuevas medidas para seguir avanzando en la cuestión seguridad. Un ejemplo: Además de los recorridos intensos del Ejército y la Guardia Nacional las 24 horas del día en sus distintas carreteras federales, está en marcha un proyecto que pretende abatir de manera total la criminalidad en el camino, un “botón de pánico” digital que pudiera accionar cualquier visitante y a cualquier hora en la seguridad de que se atenderá, repetimos, aunque se trate de algún leve evento. La autoridad dispondrá incluso de equipo aéreo y terrestre para reaccionar en el momento y viajar hacia el punto en que se esté produciendo algún delito. Esa es la respuesta estatal a la inseguridad de los caminos, que más bien fue rumor intenso en redes. No se niega que ha habido episodios distintos y lamentables, pero la premisa del “botón de pánico” es proteger a los viajeros desde que entran hasta que salen de la geografía zacatecana. El gobierno, aliado al Ejército y la Guardia Nacional, están perfeccionando el sistema a fin de que se cumpla con la intención de mantenerse por mucho tiempo como el estado más seguro del país…..CULTURA.- La administración de David Monreal está preparando el que será el 40 Festival Cultural de Zacatecas, del 24 de marzo al 11 de abril, en el que, como es costumbre, participarán artistas de talla mundial, como es el caso de: Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Pablo Alborán, José María Napoleón, la Banda Sinfónica de Zacatecas, con 96 años de historia, Mocedades. Arrancará el evento con Mark Martel con el espectáculo denominado Revisting Creedence, en el que se abordará el material del histórico grupo norteamericano nacido en Cerritos, California. El cierre del festival estará a cargo del legendario rockero británico Billy Idol. Serán dos semanas de fiesta artística en las que los amantes del arte y la música zacatecanos y visitantes podrán admirar un espectáculo sin precedentes, dado que aparte del renglón musical, según el gobernador David Monreal, el festival será respaldado por más de 400 eventos que vendrán a coronar el “Año del Progreso de Zacatecas”, que añadirá la presentación de la duranguense Alondra de la Parra, además se tendrá la participación de unos 200 creadores provenientes de distintas partes del mundo, y a ello se le añadirán 25 exposiciones en museos y galerías, la 78 Muestra Internacional de Cine y un robusto programa académico que amplía la oferta cultural, mientras que foros alternativos, plazuelas y callejones integrarán teatro, música del mundo, propuestas urbanas y actividades para las infancias. El programa académico integrará más de 20 actividades entre presentaciones editoriales, foros y talleres que impulsan el pensamiento crítico.

Los artistas, en términos generales, vienen de Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Inglaterra, Irán, Italia, Mali, República Checa, Rusia, Ucrania y Uruguay.

Participarán también: El Ensamble de la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas durante la recepción, asimismo, se sumó la participación especial de Tadeo Sandoval en danza contemporánea, cuya interpretación añadió fuerza y expresividad al programa, como la propuesta de la Compañía de Danza Folklórica de Zacatecas, bajo la dirección de César Lara Bañuelos. O sea, para resumir, Semana Santa será inmejorable para pasarla en Zacatecas. Y decídanse, porque para entonces no habrá un solo cuarto de hotel disponible.

Saludos