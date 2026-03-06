Entre su novio y sus padres evitaron una tragedia 

Durango, Dgo.

La intervención oportuna de familiares y de elementos de la Policía Preventiva permitió evitar una posible tragedia durante la madrugada de este viernes en el fraccionamiento Los Viñedos II, luego de que una mujer atravesara por una fuerte crisis emocional derivada de problemas económicos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:30 horas, cuando se recibió una llamada al número de emergencias 911 solicitando apoyo en un domicilio ubicado sobre calle Miguel Hidalgo, cerca de Doroteo Arango.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con el reportante, A.N., de 39 años, quien señaló que la mujer afectada, N.A.N.M., de 36 años y de oficio estilista, es su pareja sentimental. Según relató, la mujer atravesaba por una situación complicada debido a una deuda relacionada con un préstamo que no ha podido liquidar, lo que la mantenía bajo fuerte presión.

El hombre explicó a los oficiales que momentos antes los padres de la mujer ingresaron al domicilio para intentar ayudarla, sin embargo ella les pidió que se retiraran, lo que generó preocupación entre sus familiares ante el temor de que pudiera hacerse daño.

Los policías dialogaron con la mujer para verificar su estado de salud y tranquilizar la situación. Durante la intervención, la afectada manifestó que se encontraba bien, aunque expresó su intención de abandonar el estado debido a los problemas personales que enfrenta.

Tras la intervención, los elementos de seguridad realizaron recomendaciones tanto a la mujer como a sus familiares, además de reiterar la importancia de solicitar apoyo al 911 en caso de que la situación requiera nuevamente asistencia.

La rápida reacción de su pareja, así como la preocupación de sus padres, permitió que la situación fuera atendida a tiempo y evitar que el incidente pasara a mayores.