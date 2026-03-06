Hombre muere mientras realizaba labores en un rancho ganadero

Santa Clara, Dgo.

Un hombre murió mientras trabajaba junto a su hermano en un rancho chivero del municipio de Santa Clara, en la región del semidesierto de Durango; todo apunta a que la defunción se derivó de una repentina crisis cardiaca.

La persona fallecida es el señor Carlos Ávalos Montoya, de 65 años de edad, a quien intentó ayudar su hermano Mauro, quien nada pudo hacer para salvarlo.

De acuerdo a la información disponible, los hechos ocurrieron en una propiedad rural ubicada cerca del poblado El Naranjo, de la mencionada municipalidad.

Como lo hacía a diario, Carlos había estado trabajando en las tareas propias del cuidado de sus chivas y, cuando estaba por terminar la jornada, sufrió la crisis mientras ataba al burro que utilizaba para transportarse.

Al darse cuenta, su hermano intentó ayudarlo y enseguida solicitó asistencia médica, lo que derivó en la llegada de personal médico que fue enviado desde la cabecera; por desgracia, al llegar la víctima ya había muerto.

Todo apunta a que la víctima sufrió un infarto agudo al miocardio y que eso le ocasionó la muerte.