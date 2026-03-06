La robaron en la mañana, fue a poner la denuncia y la volvieron a robar

Durango, Dgo.

Una comerciante de 53 años vivió una jornada marcada por la delincuencia luego de que su vivienda fuera robada en dos ocasiones el mismo día en la colonia José Ángel Leal, al oriente de la ciudad de Durango.

El más reciente hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Felipe Ángeles, entre San Juan de Guadalupe, hasta donde acudieron elementos de la Policía Municipal tras recibir el reporte de un robo a casa habitación.

De acuerdo con el informe, la afectada, identificada como E.G.G., de 53 años, señaló a los agentes que al llegar a su vivienda encontró uno de los ventanales completamente dañado, por lo que al revisar el interior se percató de la desaparición de varias pertenencias.

Entre los objetos sustraídos se encuentran una soldadora, un taladro y diversos artículos, cuyo valor no fue precisado por la afectada.

Sin embargo, la situación resultó aún más preocupante debido a que la mujer informó a las autoridades que horas antes, durante la mañana, su domicilio ya había sido víctima de otro robo, en el que los delincuentes se llevaron una pantalla de televisión de 43 pulgadas.

La comerciante relató que acababa de regresar de presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) cuando descubrió que su vivienda había sido nuevamente saqueada.

Elementos de la corporación preventiva realizaron un recorrido por la zona y brindaron orientación a la afectada sobre los procedimientos legales para ampliar la denuncia por el segundo robo, mientras que el caso quedó en manos de las autoridades investigadoras.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.