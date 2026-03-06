Le dió tremenda golpiza a su sobrina

Durango, Dgo.

Un sujeto fue sentenciado a pasar 6 años preso al ser encontrado culpable de los delitos de violencia familiar y lesiones calificadas, actos en los que la víctima es su sobrina adolescente.

El sentenciado es Jorge Zapata Alvarado, quien cometió los mencionados delitos en el mes de diciembre de 2024 en territorio de Durango.

De acuerdo al informe emitido por la Fiscalía General del Estado, el tipo ejecutó actos abusivos de poder contra la adolescente, esto con la intención de ejercer dominio y control sobre ella.

Pero, además, la atacó física y psicológicamente, por lo que se interpuso una denuncia en su contra, lo que respaldaron otros familiares de la jovencita.

La investigación prosperó y, una vez que se encontraron elementos de las agresiones, se ejecutó una orden de aprehensión contra el individuo, se le vinculó a proceso y fue llevado a a juicio.

Al final, Zapata Alvarado aceptó un procedimiento abreviado en el que se le fijó la sentencia de 6 años, un mes y 18 días de cárcel, así como una multa de 23 mil 668 pesos.