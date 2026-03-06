Limón, papa y tomate disparan el precio de la canasta básica en Durango

El costo de los productos esenciales para el consumo familiar ha registrado un incremento en los primeros meses de 2026. De acuerdo con el monitoreo que realiza la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, el valor de la canasta básica ha aumentado 5.8 por ciento desde que inició el año.

Según el reporte más reciente, al cierre de 2025 el conjunto de alimentos y productos indispensables tenía un costo aproximado de 1,097.8 pesos, mientras que en la última revisión realizada el 4 de marzo el precio promedio se ubicó en 1,160.8 pesos, lo que representa 63 pesos más para los consumidores.

Representantes del sector comercial en Durango señalaron que el encarecimiento se concentra principalmente en productos agrícolas, entre ellos el limón, el tomate y la papa, que en las últimas semanas han mostrado incrementos importantes en su precio.

El presidente de la Canaco en la entidad, Sergio Sánchez López, explicó que parte del aumento está relacionado con problemas registrados en otras regiones del país, ya que una gran cantidad de frutas y verduras que se comercializan en Durango provienen del Bajío, el centro y el sur de México.

Indicó que en esas zonas se han presentado situaciones de inseguridad que afectaron el traslado de mercancías, lo que provocó cierres carreteros y pérdidas en la producción, factores que terminaron impactando en el costo final de algunos alimentos.

Entre los productos con mayor variación se encuentra la papa, cuyo precio prácticamente se ha duplicado, además del limón, que supera ese incremento, y el tomate, que también ha registrado un alza considerable en el mercado.

El líder empresarial confió en que esta situación pueda regularizarse en las próximas semanas, una vez que se normalicen las condiciones de transporte y distribución de los productos agrícolas.

Además, señaló que el inicio del año también suele reflejar ajustes en los precios debido a factores económicos como el incremento al salario mínimo, lo que puede influir en los costos de producción y comercialización.