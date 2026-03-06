Mujeres en Durango enfrentan retrasos en diagnósticos y atención médica

Durango, Dgo.

Aunque las mujeres viven más que los hombres, también pasan más tiempo enfrentando problemas de salud sin diagnóstico oportuno. A nivel mundial, pueden tardar hasta cuatro años más que los hombres en recibir un diagnóstico correcto, lo que evidencia una brecha de género en los sistemas de salud, advirtieron especialistas en el marco del Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con datos difundidos por la compañía de salud Organon, las mujeres pasan hasta 25% más de su vida con enfermedades o limitaciones funcionales, lo que equivale aproximadamente a nueve años de su vida con algún padecimiento.

Problema que también impacta a mujeres en Durango

En México, especialistas han advertido que muchas enfermedades en mujeres son minimizadas o asociadas únicamente a temas hormonales o emocionales, lo que provoca diagnósticos tardíos y tratamientos retrasados.

Esta situación también se refleja en estados como Durango, donde especialistas del sector salud han señalado que padecimientos como migraña, enfermedades autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos y problemas de salud mental afectan a miles de mujeres, pero en muchos casos tardan años en ser diagnosticados correctamente.

En el país, las mujeres representan más de la mitad de la población, y en Durango la cifra es similar: alrededor del 51% de los habitantes son mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto significa que cualquier brecha en el acceso a la salud tiene un impacto directo en millones de personas.

Enfermedades poco diagnosticadas

Entre los padecimientos que con mayor frecuencia se detectan tarde en mujeres se encuentra la migraña, que en América Latina afecta aproximadamente al 12% de las mujeres, aunque cerca del 65% no recibe diagnóstico ni tratamiento adecuados.

Además, ocho de cada diez personas con enfermedades autoinmunes son mujeres, lo que incluye padecimientos como lupus, artritis reumatoide o dermatitis atópica, que muchas veces se confunden con otros problemas de salud.

Especialistas advierten que uno de los principales problemas es la normalización del dolor en las mujeres, lo que provoca que síntomas persistentes no se atiendan a tiempo o no se investiguen de forma adecuada.

Campaña para visibilizar el problema

Ante este panorama, la empresa global de salud Organon lanzó la campaña #DarParaGanar (#GiveToGain) con el objetivo de generar conciencia sobre las desigualdades en el acceso a diagnósticos y tratamientos para mujeres.

La iniciativa busca promover la educación, la investigación médica enfocada en la salud femenina y la construcción de sistemas de salud más equitativos.

Especialistas hicieron un llamado a las mujeres a no normalizar el dolor ni los síntomas persistentes, acudir a consulta médica y exigir diagnósticos oportunos, ya que una detección temprana puede mejorar significativamente la calidad de vida.

En estados como Durango, donde la atención médica se concentra principalmente en hospitales públicos y clínicas del IMSS e ISSSTE, expertos coinciden en que fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano será clave para reducir las brechas de género en salud.