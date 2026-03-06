Señora vendió más de 60 terrenos dos o tres veces

Durango, Dgo.

Una mujer de 65 años de edad fue detenida tras ser acusada de vender al menos 60 terrenos dos o tres veces, e incluso más; la afectación económica mínima es de 10 millones de pesos, según la denuncia.

Se trata de Argelia R. N., a quien se le acusa tanto del delito de fraude, como de despojo, y que hasta el momento acumula un total de 19 denuncias de carácter penal.

Según el informe, el presunto fraude inició hace ya varios años, cuando comenzó a vender terrenos de la colonia Las Huertas, ubicada a un costado del bulevar José María Patoni, a un costado de la colonia Rincón del Lobo.

La fémina, ofrecía terrenos a diversos precios y, cuando notaba que sus compradores tardaban en realizar alguna edificación, los ofrecía de nuevo a la venta.

Esto generó, poco a poco, diversos conflictos, hasta que los afectaron se dieron cuenta de que ella había vendido varias veces el mismo predio.

Tras la denuncia, la señora Argelia fue detenida mediante una orden de aprehensión y se espera que su vinculación a proceso se dé en los próximos días.

Es de apuntar que, todavía hasta hace algunas semanas, ofrecía lotes de 8 x 16 metros en montos de 175 mil pesos. Y aunque la estimación inicial de lotes vendidos en dos o tres ocasiones es de 60, se cree que el número se puede incrementar sustancialmente.