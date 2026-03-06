Sheinbaum presume caída de 47% en homicidios en Jalisco

Zapopan, Jalisco.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en Jalisco se han logrado avances importantes en materia de seguridad, destacando una reducción del 47 por ciento en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y enero de 2026, gracias a la coordinación entre el gobierno federal y las autoridades estatales.

Durante la conferencia conocida como “Las mañaneras del pueblo”, realizada en Zapopan, la mandataria afirmó que existe un trabajo conjunto para fortalecer la paz en la entidad.

“Ha habido una extraordinaria coordinación y un trabajo conjunto. Estamos aquí para decirle a todas y todos en Jalisco que estamos trabajando juntos por la paz, la seguridad y el bienestar de los habitantes de este estado”, expresó.

De acuerdo con datos oficiales, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 4.80 casos en septiembre de 2024 a 2.55 en enero de 2026, lo que representa una disminución significativa. Además, enero de 2026 se convirtió en el mes con menos homicidios registrados desde 2015.

Detenciones, armas y droga asegurada

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026, las autoridades lograron:

890 personas detenidas por delitos de alto impacto

626 armas de fuego aseguradas

Más de 145 mil cartuchos decomisados

Más de 10 toneladas de droga aseguradas, incluidas alrededor de 3 mil pastillas de fentanilo

Tres laboratorios clandestinos de metanfetaminas desmantelados

Además, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, entre julio de 2025 y enero de 2026 este delito disminuyó 26.8 por ciento, con la detención de 44 personas y la apertura de 257 carpetas de investigación.

Programas sociales para prevenir la violencia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que en el estado también se trabaja en el programa de Atención a las Causas, enfocado en prevención.

Entre las acciones destacan:

278 Jornadas por la Paz, con participación de más de 110 mil personas

91 mil servicios y trámites ofrecidos

32 mil visitas casa por casa en 33 colonias

Instalación de 29 comités de paz y 33 ferias comunitarias

Recuperación de cinco espacios públicos

También se implementó el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual se han intercambiado 82 armas de fuego por dinero en efectivo en siete municipios.

Preparan seguridad para el Mundial 2026

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México implementará el Plan Kukulkán, una estrategia de seguridad que involucra a más de 20 dependencias federales y que contempla coordinación con autoridades de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, así como con Estados Unidos, Canadá y la FIFA.

El operativo contempla más de 99 mil elementos de seguridad, incluyendo personal de las Fuerzas Armadas, policías, binomios caninos, aeronaves, drones y sistemas de monitoreo para garantizar la seguridad durante el evento internacional.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, agradeció el respaldo del gobierno federal y aseguró que la coordinación entre autoridades será clave para mantener la reducción de los delitos en la entidad.