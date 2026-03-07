Ciclista termina lesionado tras ser impactado por un auto en el centro de la ciudad

Durango, Dgo.

Un ciclista resultó con una lesión aparatosa en la cabeza a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en el centro de la ciudad, hecho en el que estuvo involucrado el conductor de un automóvil.

El lesionado es el señor Manuel Nevárez González, de unos 50 años de edad, quien al momento del siniestro estaba a bordo de una bicicleta de la marca Getgo, tipo “turismo”.

Mientras que el automovilista que formó parte del siniestro es el señor Bernardo U. F., conductor de un vehículo Chevrolet de la línea Malibú.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Independencia y Gómez Palacio cerca de las 07:00 horas, sin que de momento se tengan claras las causas que lo propiciaron.

El ciclista cayó aparatosamente y se golpeó en la cabeza, que no estaba protegida con casco, lo que le causó una lesión que obligó a una atención prehospitalaria por parte de personal de la Cruz Roja Mexicana y al posterior traslado a un hospital.

El conductor del coche quedó a disposición de la Policía Vial en lo que se deslindan responsabilidades.