Conductora ebria chocó a dos vehículos estacionados

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Una automovilista en estado de ebriedad fue la causante de un aparatoso accidente ocurrido en el municipio de Santiago Papasquiaro, en el que afortunadamente no hubo lesionados de consideración.

La persona involucrada, cuyos datos no se difundieron, es la conductora de un vehículo Pontiac de la línea Torrence, que resultó en pérdida total.

Los hechos ocurrieron de madrugada en el bulevar Antonio Ramírez de la mencionada cabecera a eso de las 06:40 horas de este sábado y fueron notificados al número de emergencias por vecinos que fueron despertados por el fuerte ruido.

De inmediato acudió personal de Bombero de Santiago Papasquiaro, quienes extrajeron a la joven y la valoraron, descartando riesgos para su vida, pero confirmando su estado de embriaguez.

En medio del siniestro, la automovilista causó daños de consideración a una camioneta Ford F-150 y a un automívil Nissan Sentra que estaban estacionados, cuyas afectaciones tendrá que solventar la conductora responsable.