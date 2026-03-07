Delincuentes intentaron extorsionar a una mujer; exigían 20 mil pesos para no lastimar a su hija

Nuevo Ideal, Dgo.

Extorsionadores convencieron a una adulta mayor de le harían daño a su hija de no pagarles 20 mil pesos; la señora salió a pedir dinero prestado para hacer los depósitos, pero la reacción de su familia y las autoridades evitaron que el delito se consumara.

La afectada es doña Narcisa, quien tiene 72 años de edad y vive en la cabecera municipal de Nuevo Ideal.

Todo comenzó cuando, el viernes, recibió una llamada telefónica del número 672 267 0291, en la que extorsionadores le aseguraron que tenían cautiva a su hija María Fernanda, de 31 años, quien estaba en su trabajo.

La adulta mayor, que en ese momento estaba con los tres hijos de la joven madre de familia, entró en pánico y salió de casa con la intención de reunir dicha cantidad de dinero.

Cuando María Fernanda llegó y no la encontró, decidió llamar al número de emergencias y policías municipales comenzaron su búsqueda, lo que permitió localizarla.

Una vez con ella, los agentes le explicaron cómo operan los extorsionadores, con el fin de que sepa cómo actuar en caso de que se presente una situación similar.