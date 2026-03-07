Siete Días de Grilla

Sumados los delitos contra las mujeres cometidos en el último año, tienen sobradas razones para protestar en el Día de la Mujer y que nadie las limite. Ellas mismas, aparentemente, habrían ofrecido no vandalizar la ciudad.

Habrá que preguntarle a las madres que no han vuelto a saber nada de sus hijos, o de sus hijas, de sus esposos, de otros parientes, que están encarcelados o desparecidos sin razones jurídicas, si es correcto marchar con agradecimientos y alabanzas.

No es con violencia como resolverán sus problemas las mujeres que desfilarán mañana, pero en muchos casos es la única forma de hacerse escuchar, por desgracia.

Sin embargo, y eso hay que agradecerle al gobierno, se han dado indicaciones a los cuerpos policíacos que vigilen, pero que no intervengan, que no intenten frenarlas para que puedan expresarse con libertad.

Ahora más que nunca entendemos a la compañera de vida y le damos la razón, aunque no justificamos nada de lo que han hecho otras veces, dejémoslas que expresen su sentir como mejor les parezca, sus sufrimientos, la ausencia de alguien, dentro de sus derechos, a ver si la autoridad les localiza a sus esposos, padres, sobrinos o hijos.

En algunas partes de México ya se hicieron las marchas por el Día Internacional de la Mujer, varias de manera silenciosa, a ver si “escuchan” las autoridades.

Nos repiten que “es tiempo de mujeres” y que “llegaron todas”. Pero hay historias que obligan a mirar la realidad sin discursos. Como la de Mónica Yuliana Espinoza Balderas que empezó en 2014: tenía 19 años y se dirigía a la universidad cuando fue detenida en Puebla. Estuvo incomunicada, denunció tortura y, aun así, terminó procesada por secuestro con una acusación sostenida prácticamente en la declaración de una supuesta víctima que nadie conoce.

Desde entonces han pasado más de once años. Mónica sigue en prisión preventiva y no tiene sentencia. Jurídicamente esto es gravísimo: la prisión preventiva es una medida cautelar, no una pena. Doce años sin que el Estado haya probado culpabilidad violan principios básicos del derecho: presunción de inocencia, debido proceso y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

No nos vayamos lejos… aquí en Durango sigue presente el caso de Anabel, la mujer de oficio intendente que fue acusada de robar a una menor del Hospital Materno Infantil.

Ella es la única “trabajadora” del hospital señalada de ser “cómplice” para cometer este delito, dejando libres de toda culpa o responsabilidad a vigilantes de seguridad privada, personal de enfermería, camilleros, doctores asignados a la zona, así como a los directivos que hasta la fecha no han dado la cara y no hay quién los moleste.

Pese a no haber pruebas contundentes está recluida en el Cereso, a la espera de que sea liberada o le dicten sentencia, pero dicha sentencia puede durar días, meses, años, eso nadie lo sabe, lo que sí es que Anabel sigue en el limbo jurídico por el capricho de las autoridades locales.

Queda más que claro que el verdadero examen de cualquier sistema de justicia no está en los discursos, sino en estos casos. Porque mientras una persona pueda pasar más de una década en prisión sin sentencia, la pregunta es inevitable: ¿el sistema está buscando justicia… o simplemente castigando antes de probar o de que haya un verdadero culpable?

Zacatecas es otro, diametralmente opuesto al que conocimos hace años. La pobreza que predominaba entonces, que de la misma forma detonaba en violencia, está quedando atrás.

Un letrero enorme que sobresale en varios edificios de la capital zacatecana sorprende a todos al asegurar: “Zacatecas, el estado más Seguro…”.

Los índices violentos de la vecina entidad están también por abatirse. El actual gobierno, encabezado por David Monreal Ávila, tomó el mando con un índice de 1,700 muertos por año. Hoy, nada más en ese renglón, ha bajado casi a 500. Los robos diversos se mantienen, pero de la misma manera con importantes reducciones.

Y cada día hallan mejores formas de proteger a los zacatecanos y los visitantes. Todas las mañanas se hace la Mesa de Construcción de Paz en la que participan los titulares de los cuerpos policiales y castrenses de los tres niveles de gobierno, y en los números finales se advierten los avances reales.

El vecino estado de Zacatecas tiene de sobra para recibir a todo mundo, de donde vengan, tendrán la seguridad de que regresarán a casa sin ningún problema.

Y no nos confiamos, dice el gobernador Monreal Ávila, estamos ideando todos los días nuevas formas de combatir al hampa y poder entregarle seguridad real a nuestros paisanos y a nuestros visitantes.

El gobierno zacatecano, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, está por iniciar la renovación o reconstrucción de la autopista Zacatecas-Aguascalientes para acortar distancias entre ambas capitales.

Y, para que el favor sea completo, será una autopista real, de cuatro carriles, no de dos con opción a un tercer carril virtual, que aunque sirven en ocasiones esos caminos, son causa de muchos accidentes fatales y eso habrá de terminarse.

La carretera de cuota Zacatecas-Aguascalientes, que consta de poco más de 30 kilómetros estará terminada a mediados del año venidero.

La importante obra carretera servirá a los zacatecanos, pero también a los hidrocálidos y sanluisinos, a los turistas o viajeros que deciden cruzar por la entidad. El propósito es que puedan transitar con más seguridad y que lleguen a su destino sin problema.

Aparte, dice el mandatario Moreal Ávila, se está diseñando un sistema especial para protección de los camiones cargados a fin de acabar con ese que sí es un cáncer no solo en Zacatecas, sino en buena parte del centro de México.

Opera en Zacatecas un “botón de pánico” coordinado por la Guardia Nacional, con las mismas funciones que el “botón nacional”, con el propósto de garantizar la seguridad de todo el que transite las carreteras federales de la entidad.

El botón se activa con la aplicación App 9-1-1, que puede bajarse de la App Store o de Microsoft Store, aunque se está buscando aprovechar la experiencia del sistema nacional para concentrarlo en Zacatecas, algo similar al que opera en Ciudad de México y Guadalajara.

“Nuestra intención es proteger en los hechos a todos los zacatecanos y a los mexicanos o extranjeros que lleguen a transitar por las carreteras federales y estatales de Zacatecas…”, insiste el mandatario vecino.

Si usted acude a Zacatecas se dará cuenta de la realidad que se vive en ese estado, y que habrá de confirmarse en el 40 Festival Cultural de Zacatecas, que espera la llegada de miles de paisanos y foráneos que vengan a disfrutar no solo del magno evento artístico y cultural, sino del hermoso centro histórico, uno de los más preciosos de México.

La reforma electoral propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum atenta contra la “chiquillada”. Lógico era suponer que no la aprobarán.

El legislador del Partido del Trabajo, Reynaldo Sandoval, asegura que no son ni las pluris ni el dinero lo que les preocupa, sino la intención de afectar la democracia.

Aunque, el grueso de los mexicanos piensa que el PT y el Verde irán siempre contra esa iniciativa, porque les reduciría considerablemente sus prerrogativas o pagos políticos y en lo sucesivo se le complicaría que los eternos legisladores sigan cambiando de cámara y devengando un dineral inmerecido.

La Presidenta Sheinbaum sostiene que nadie que no haya ganado en las urnas pueda llegar a alguna cámara u otras posiciones políticas.

Si el pueblo no vota por ellos, no tienen por qué ocupar una función que nadie les autorizó.

Ahora, los petistas por voz de Sandoval “aclaran” que no son ni los dineros ni las plurinominales lo que les preocupa, sino la amenaza directa a la democracia y la inconfundible intención de convertir a Morena en un partido de Estado.

El caso es que la iniciativa presidencial sigue durmiendo, esperando el sueño de los justos, a pesar de que el bloque guinda tiene un plan “B” que pudiese aprobarse aun sin el respaldo petista.

El problema del rechazo a la inciativa presidencial es mucho más delicado de lo que se cree, porque para algunos sería el inicio del fin, el resquebrajamiento de Morena y sus aliados.

La Presidenta Sheinbaum tiene razón, está sobradamente justificada la desaparición de las plurinominales y el enorme derroche que significan las prerrogativas partidadias.

El dinero que se derrocha en partidos políticos, candidaturas y otras, debía reservarse y gastarse en necesidades más apremiantes a la sociedad como son salud y educación.

Nada justifica la enorme millonada que se gasta en política, cuando muchos creen que la política debían financiarla los que quieran hacer política, que los aspirantes a un cargo saquen el dinero de su bolsa y se promuevan todo lo que gusten.

Empero, eso de que seamos todos los mexicanos los que financiemos la promoción de alguien y además tengamos que darle dinero para sus gustos políticos.

O sea, para resumir, si alguien quiere hacer política, que lo haga con sus recursos, y no con los de todos. El resto de los mexicanos no tenemos por qué pagar el presente y el futuro de los políticos.

En otras palabras, el que quiera azul celeste, que le cueste, pero que no nos cueste a todos los ciudadanos como permite ahora la ley, aunque la jefa de la nación asegura que va por la aprobación aunque no quiera “la chiquillada”.

Son unos loquillos esos de Comunicación Social del Gobierno de Durango, pues yendo contra la historia, alguien tomó la determinación de prohibir que las malas noticias le lleguen a Esteban.

Todos los días le entregan una síntesis informativa en la que le dan santo y seña del Durango de las últimas horas, pero…ah qué caray, el que elabora esa síntesis tiene prohibido incluirle malas noticias.

Así como lo leen, las síntesis que recibe el mandatario es una síntesis “light” en la que nunca le abundan en datos sobre las malas que también comete la administración.

O sease que, salvo prueba en contrario, al mandatario estatal lo tienen “blindado” o dormido con puras alabanzas. Esteban no tiene idea de cómo anda su aceptación popular, porque no se lo informan en las síntesis diarias, qué loquillos.

Este fin de semana regresa a la Fórmula 1 el mexicano Sergio “Checo” Pérez con la debutante escudería Cadillac. Es la presentación del paisano uno de los principales atractivos del circuito.

Lo que uno buscaría es presenciar la victoria del nuestro, pero…se antoja complicado que en el debut de un equipo, de una escudería, empezaran los triunfos.

Ni siquiera “Checo” está pensando en eso, más bien en lo que se distrae es en la consolidación del motor, en su rendimiento y en sus posibilidades de ir marcando una nueva ruta.

No obstante, regresaremos a la televisión a presenciar la singular competencia este fin de semana con el Gran Premio de Australia. Veremos de qué están hechos el bólido y su equipo y, con el paso del tiempo iremos confirmando cuánto se podrá soñar.

Tuvimos acceso visual a las primeras competiciones del mexicano Sergio Pérez en la Fórmula 1 y estuvieron plagadas de fallas técnicas que, ojalá no incidan mañana en la carrera definitiva. “Checo” saldrá en el lugar 18 y tendrá la oportunidad de demostrar que está hecho para grandes cosas, como ya ha demostrado en otras remontadas que desde el fin de la fila se mete al podio. Vamos a ver esta noche, 23:00 horas, hora del Centro de México, a ver si es cierto ahora con la escudería Cadillac.

Se están acabando los tejedores de bejuco en el país, porque su manejo es un verdadero arte que no cualquiera sabe hacer, y hacerlo bien como es el caso del señor Jesús Ramírez.

El viene del bajío, tierras muy cercanas a Querétaro y, pues para que aprovechen si sus asientos ya se están acabando y los renueven para otros 50 años, que es el promedio de duración del bejuco.

