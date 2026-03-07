Huyó haciendo “parkour” tras agredir a una joven por enésima ocasión

Durango, Dgo.

Luego de agredir a una joven de 22 años, un sujeto logró escapar de la Policía Municipal haciendo “parkour”, disciplina que, según la víctima, el violento tipo suele practicar de forma habitual.

El individuo tiene ya antecedentes de violencia, pues el año pasado se reportaron agresiones en ese mismo domicilio en al menos tres ocasiones.

La afectada es una chica de iniciales D. F., quien identificó al presunto agresor como Aldo R. Z., quien cometió el acto de violencia en un departamento de la calle Victoria, junto al museo “del Aguacate”, el mismo lugar de las agresiones previas.

La chica llamó al número de emergencias en medio de este nuevo episodio y el tipo, cuando vio a la policía cerca, el golpeador usó sus habilidades para escapar sobre las azoteas.

En esta ocasión, incluso, rompió un par de ventanas de una escuela de Taw Kwon Do ubicada ahí, lo que le permitió evitar una detención.

Los oficiales hablaron con la víctima y le indicaron, de nuevo, los pasos a seguir para evitar que siga en riesgo contante de ataques de este individuo, que ya la agredido en al menos cuatro ocasiones. Sin embargo, no se precisó si ya existe denuncia formal contra él.