Industria advierte riesgo de cierres: reforma de 40 horas podría golpear a empresas en Durango

Durango, Dgo

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en Durango, Joana Soto Quintero, advirtió que el sector industrial enfrenta un escenario de preocupación ante el incremento de las cargas laborales derivado de la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

Señaló que el impacto no se limita únicamente a la disminución de la jornada laboral, sino a un conjunto de reformas y obligaciones que, en su conjunto, han ido complicando cada vez más la operación de las empresas.

De acuerdo con la dirigente empresarial, muchas industrias ya operan bajo esquemas financieros ajustados, por lo que la suma de nuevas obligaciones laborales podría poner en riesgo la continuidad de algunas unidades productivas, especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas.

Soto Quintero explicó que uno de los principales reclamos del sector es que estas reformas no han sido acompañadas por estímulos o incentivos fiscales que permitan a las empresas adaptarse gradualmente a los nuevos esquemas laborales.

“Las empresas están enfrentando cada vez más responsabilidades sin que existan mecanismos de apoyo que ayuden a compensar estos cambios”, señaló.

A este panorama se suma la incertidumbre internacional. La presidenta de CANACINTRA indicó que el sector también se mantiene atento a posibles incrementos en algunos insumos derivados de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, conflicto que ha comenzado a generar volatilidad en los mercados energéticos.

Aunque hasta el momento no se han registrado incrementos directos en costos para la industria local, advirtió que existe la probabilidad de que estos aumentos se reflejen en el corto plazo, particularmente en materias primas, transporte y energía.

Ante este escenario, el sector industrial reiteró la necesidad de que las autoridades consideren mecanismos de acompañamiento para evitar que los cambios en materia laboral y las presiones económicas internacionales terminen afectando la estabilidad de las empresas y la generación de empleos.