Lo hallaron muerto junto a una botella con sustancia tóxica

Durango, Dgo.

Un hombre fue encontrado muerto este sábado por la tarde en un domicilio del fraccionamiento Ciudad San Isidro. Todo apunta que se trata de un fallecimiento por autolesión.

La persona fallecida es el señor José de la Luz, quien tenía 75 años de edad y fue localizado por su esposa, también adulta mayor.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Hortencia, lugar al que acudieron las autoridades tras un reporte realizado a eso de las 16:30 horas de este sábado.

Fue en ese momento que lo encontraron inconsciente en su cama, junto a la cual había una botella con una sustancia tóxica; en ese momento intentaron reanimarlo, pero ya nada se podía hacer.

De sus restos quedó a cargo personal de la Fiscalía General del Estado para los procedimientos de ley, entre ellos la necropsia para confirmar la causa del deceso. Se trata de la muerte 35 por suicidio en lo que va del año 2026.