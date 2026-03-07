Más mujeres trabajando… pero no necesariamente mejor pagadas: empresarios jóvenes ponen el dedo en la llaga este 8M

Durango, Dgo

Mientras la participación femenina crece en Durango, persisten brechas salariales, pobreza laboral y falta de liderazgo en puestos directivos.

Durango, Dgo.

El crecimiento de la participación femenina en la economía de Durango es evidente, pero aún está lejos de traducirse en igualdad real dentro del mercado laboral. Así lo señaló Karen Rivas Santillán, presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), al fijar postura en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Rivas enfatizó que esta fecha no debe quedarse en un acto simbólico o conmemorativo, sino convertirse en un momento para revisar cifras, reconocer avances y, sobre todo, asumir responsabilidades.

Actualmente en Durango alrededor de 347 mil mujeres forman parte de la fuerza laboral, y solo en el último año más de 21 mil se incorporaron al empleo, lo que confirma que la presencia femenina en la economía estatal mantiene una tendencia de crecimiento constante.

De acuerdo con datos económicos, las mujeres representan hoy el 42.4 por ciento del personal ocupado en las unidades económicas del estado, un aumento frente al 39.2 por ciento registrado en 2018.

Sin embargo, el avance cuantitativo no necesariamente significa igualdad de condiciones.

Uno de los principales pendientes sigue siendo el acceso a puestos de liderazgo. Información del INEGI señala que solo alrededor del 26 por ciento de los cargos directivos en Durango son ocupados por mujeres, una proporción que refleja progreso, pero que aún se encuentra lejos de la paridad.

A esto se suma otro factor que refleja la complejidad del panorama laboral: la calidad del empleo.

Aunque la tasa de desempleo femenino fue de 3.8 por ciento en el primer trimestre de 2025, relativamente baja, la pobreza laboral alcanzó el 33.4 por ciento al tercer trimestre del mismo año.

Esto significa que muchas mujeres sí tienen empleo, pero no ganan lo suficiente para superar la línea de bienestar.