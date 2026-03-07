Obituario 06 de marzo 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de la Sra. Alma Leyva Barraza, de 59 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo del M.V.Z. Daniel Sergio Pamanes García, de 74 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. María Luisa Valenzuela Barrios, de 67 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Cellitus se está velando el cuerpo del Sr. Julián Sánchez González, de 75 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En calle Nombre de Dios #329 colonia Benigno Montoya se está velando el cuerpo del Sr. Juventino Ríos Ayón, de 79 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. María Alicia Reyes Velázquez, de 56 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Manuel de Jesús Villaseñor Palomares, de 59 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Cecilio Manuel Molina Barrera ” Chimis“, de 70 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Mpio. Rodeo, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Severina Cordero Villa, de 66 años, sus honras y sepelio están pendientes