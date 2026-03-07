Sheinbaum inaugura nuevo bachillerato que abrirá espacio a más de mil jóvenes

Ixtapaluca, Estado de México.-

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Bachillerato Nacional Plantel Ixtapaluca, una nueva institución educativa que permitirá ampliar el acceso a la educación media superior para más de mil jóvenes en el Estado de México.

Durante el evento, la mandataria federal destacó que uno de los compromisos centrales de su gobierno es fortalecer la educación pública en el país.

“Es nuestra obligación como gobierno: educación, educación y más educación. Educación de calidad, con valores humanistas como la honestidad, el amor a la familia y el amor por nuestra patria”, expresó.

El nuevo plantel representa una inversión de 50 millones de pesos para su construcción y 17 millones para equipamiento, y cuenta con dos edificios, 12 aulas, cuatro laboratorios y una cancha multifuncional. Además, tendrá capacidad para 540 estudiantes por turno, lo que permitirá atender a más de mil alumnos.

Educación con formación técnica

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la escuela abrirá oficialmente sus puertas el próximo lunes y ofrecerá carreras técnicas como Enfermería, Ciberseguridad, Urbanismo y Desarrollo Sostenible, diseñadas para responder a las necesidades de la comunidad.

Además, explicó que las y los estudiantes que egresen del Bachillerato Nacional obtendrán dos certificados: uno expedido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otro avalado por una universidad o tecnológico público.

Más preparatorias en el Estado de México

La presidenta Sheinbaum subrayó que el objetivo es garantizar que todos los jóvenes que concluyen la secundaria puedan continuar sus estudios, por lo que se impulsa la construcción de nuevas preparatorias y la ampliación de planteles existentes.

En el Estado de México, el plan contempla la creación de 10 mil nuevos espacios para preparatoria mediante la construcción de 22 nuevos bachilleratos, entre ellos 19 planteles “Margarita Maza” y tres bachilleratos tecnológicos, además de ampliaciones y reconversiones de escuelas ya existentes.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez agradeció la construcción del nuevo plantel, al señalar que forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, estrategia orientada a mejorar oportunidades educativas y de desarrollo para los jóvenes.

Un paso para cumplir sueños

Durante la inauguración, la estudiante Maia Stephanie Herrera Preciado, de la carrera técnica de Ciberseguridad, expresó su agradecimiento por la apertura de este nuevo espacio educativo.

Señaló que la nueva preparatoria permitirá que muchos jóvenes que antes pensaban en trabajar para apoyar a sus familias ahora tengan la oportunidad de continuar sus estudios y construir un mejor futuro.