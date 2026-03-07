Siguen cayendo vándalos en la División del Norte

Durango, Dgo.

Cinco individuos que desafiaron la presencia policial en la colonia División del Norte, fueron detenidos tras usar un área verde para consumir enervantes; todos quedaron a disposición del Juez Cívico.

Los detenidos son David, de 22 años; Erik, de 32; Aarón, de 33; David, de 40; y Omar, de 42 años, cuyos domicilios se reparten entre la colonia donde ocurrió el arresto, la Asentamientos Humanos y la Primero de Mayo.

Fue el jueves por la tarde cuando el grupo de individuos, al parecer después de su jornada laboral, decidieron hacer una parada en un área verde ubicada sobre la calle César Guillermo Meraz.

Ahí se sentaron y sacaron sus raciones de marihuana y “cristal”, que empezaron a consumir sin importarles que, como es de conocimiento público, desde el miércoles existe en la zona un intenso operativo policial.

Como era de esperarse, policías los detectaron y al confirmar su falta administrativa, procedieron al múltiple arresto.