Cámaras captan trágico atropellamiento en el centro de Durango; joven mujer pierde la vida pic.twitter.com/5RVgQwWaWI — Contacto Hoy (@ContactoHoy) March 8, 2026

Durango, Dgo

Una joven mujer perdió la vida la mañana de este domingo tras ser atropellada en pleno centro de la ciudad de Durango, en un hecho que fue captado por cámaras de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana en el cruce de las calles Aquiles Serdán y Francisco I. Madero, una de las zonas con mayor tránsito en el primer cuadro de la ciudad.

La víctima fue identificada como Rosalba Julieta Moreno Valdés, de aproximadamente 30 años de edad. Según versiones de testigos, la joven acababa de descender de un autobús de pasajeros y al intentar cruzar la calle fue embestida por una camioneta Jeep de color negro.

Tras el impacto, ahora con el video se sabe que el conductor es hombre, vestía también ropa deportiva y luego de ver que Rosalba no respondía, huyó del lugar dándose a la fuga, mientras que personas que se encontraban ahí se acercaron para auxiliar a la mujer y solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el atropellamiento.

Al momento se desconocen los datos generales del conductor a quien autoridades no han dictaminado sea el responsable, pero si la responsabilidad de permanecer en el lugar como parte de lo ocurrido.