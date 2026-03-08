Cinco mujeres mexicanas que demostraron que ser femenina y luchar por la igualdad no son opuestos

La historia de México también está escrita por mujeres que se atrevieron a desafiar lo establecido.

Mujeres que no pidieron permiso para pensar, crear, gobernar o defender derechos.

No renunciaron a su esencia.

No dejaron de ser femeninas.

Pero tampoco aceptaron quedarse en silencio.

Estas son cinco mexicanas que cambiaron para siempre la forma de ver a la mujer en este país:

1. Sor Juana Inés de la Cruz

En el siglo XVII se atrevió a decir lo que pocas mujeres podían: que el derecho a pensar y aprender no tenía género. Sus textos siguen siendo un grito de inteligencia y libertad.

2. Leona Vicario

Una de las grandes figuras de la Independencia. Espió, financió y defendió la causa insurgente cuando la política era territorio exclusivo de hombres.

3. Elvia Carrillo Puerto

Pionera del feminismo en México. Luchó por el voto femenino cuando a muchas mujeres ni siquiera se les permitía participar en política.

4. Rosario Castellanos

Escritora y diplomática que puso sobre la mesa temas que incomodaban: la desigualdad, la discriminación y el papel de la mujer en la sociedad.

5. Frida Kahlo

Transformó el dolor en arte y rompió estereotipos sobre el cuerpo, la identidad y la libertad de ser mujer sin pedir aprobación.

La historia demuestra algo claro:

La igualdad no borra la feminidad.

La fortalece.